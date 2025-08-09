İSTANBUL 31°C / 23°C
  Fenerbahçe, Feyenoord maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Fenerbahçe, Feyenoord maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 12 Ağustos Salı günü evinde Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 13:54
Fenerbahçe, Feyenoord maçının hazırlıklarını sürdürdü
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında 12 Ağustos Salı günü Hollanda'nın Feyenoord takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanın, salonda core hareketleriyle başladığı belirtildi. Çabukluk, koordinasyon ve pas çalışan oyuncuların idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

