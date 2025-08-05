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Spor

Fenerbahçe, Feyenoord maçının kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda karşılaşacağı Feyenoord maçının kadrosunu açıkladı.

AA5 Ağustos 2025 Salı 14:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Feyenoord maçının kadrosunu açıkladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Feyenoord'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho, Hollanda deplasmanına yeni transferlerin tamamını götürme kararı aldı.

UEFA'ya verilen listede yer alan isimlerden İsmail Yüksek ve Anderson Talisca, kamp kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'nin 22 kişilik Feyenoord maçı kafilesi şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun.

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