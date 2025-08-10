İSTANBUL 32°C / 22°C
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Fenerbahçe, Feyenoord mesaisinde

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Salı günü Hollanda ekibi Feyenoord ile rövanş maçı oynayacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam etti.

10 Ağustos 2025 Pazar 15:04
Fenerbahçe, Feyenoord mesaisinde
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında 12 Ağustos Salı günü Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda çabukluk çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertlilerin antrenmanı, taktiksel ve bireysel programla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın akşamki idmanla Feyenoord maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

