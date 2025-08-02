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Spor

Fenerbahçe, Feyenoord mesaisini sürdürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.

IHA2 Ağustos 2025 Cumartesi 15:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Feyenoord mesaisini sürdürdü
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Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile başladı. Daha sonra reaksiyon koşuları ve şut çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel programlar ile antrenmana devam etti. Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Feyenoord maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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