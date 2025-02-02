Fenerbahçe, file derbisinde Galatasaray'ı yendi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 11. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Yavuz Akdemir, İbrahim Acar
Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Zaytsev, Ahmet Tümer, Patry, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Kovar, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu)
Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Osman Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga (Baturalp Burak Güngör, Caner Pekşen, Hakkı Çapkınoğlu, Oleg, Yasin Aydın, Caner Dengin)
Setler: 22-25, 25-21, 25-23, 25-27, 16-18
Süre: 148 dakika (27, 29, 32, 36, 24)