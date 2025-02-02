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Spor

Fenerbahçe, file derbisinde Galatasaray'ı yendi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

AA2 Şubat 2025 Pazar 00:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe, file derbisinde Galatasaray'ı yendi
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 11. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Yavuz Akdemir, İbrahim Acar

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Zaytsev, Ahmet Tümer, Patry, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Kovar, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu)

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Osman Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga (Baturalp Burak Güngör, Caner Pekşen, Hakkı Çapkınoğlu, Oleg, Yasin Aydın, Caner Dengin)

Setler: 22-25, 25-21, 25-23, 25-27, 16-18

Süre: 148 dakika (27, 29, 32, 36, 24)

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