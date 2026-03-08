2024-2025 sezonu başında Juventus'tan kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen Filip Kostic, bir sezonluk Türkiye macerasının ardından İtalya'ya geri döndü. Çizme basınındaki haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, Sırp sol bek oyuncusunu yeniden kadroya katmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmaların başladığı ve kısa süre içerisinde Kostic'le bir görüşme planlanacağı bildirildi. Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun geleceği belirsiz. Serie A devi de oyuncuyla ilgili henüz kararını vermiş değil. Kostic, birkaç ay sonra serbest kalabilir.

35 MAÇTA 2 GOL, 7 ASİST

Filip Kostic, Türkiye'de Jose Mourinho'nun yönetiminde gösterdiği performansla dikkat çekti. Ancak Benfica'nın teknik direktörü José Mourinho bu transferde devreye girmiş durumda. Sol kanatta oynayan Kostic, Fenerbahçe'de ve Mourinho'nun yönetiminde oldukça başarılı bir dönem geçirdi. 35 maçta forma giydi, 2 gol atıp 7 asist yaptı. Sözleşmesinin bitmek üzere olması, onu transfer piyasasında önemli bir fırsat haline getiriyor. İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin ve Mourinho'nun oyuncuya ilgisinin sürdüğünü sık sık yazıp konuşuyor. Bu durum iki kulüp arasında yeni bir rekabete yol açabilir.

ADA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Ancak İtalya'da oyuncunun Premier Lig'e transfer olma ihtimalinin de bulunduğu belirtiliyor. Kostic kısa süre önce Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı forma giydi. Juventus'un sahasında Benfica'ya 2-0 yenildiği maçın son dakikalarında oyuna girdi. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon 20 resmi maçta toplam 508 dakika süre aldı. Bu süreçte 3 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı. Sırp ekibi Kragujevac'ta profesyonel olan Kostic; Stuttgart, Hamburg, Frankfurt gibi Almanya'nın önemli takımlarında da forma giydi.