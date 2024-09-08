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Spor

Fenerbahçe, Filip Kostic ile anlaştı! İmza için geri sayım başladı

Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala bomba gibi iddialar gündeme düşmeye devam ediyor. Fenerbahçe, Juventus forması giyen Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

8 Eylül 2024 Pazar 15:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Filip Kostic ile anlaştı! İmza için geri sayım başladı
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Filip Kostic transferinde çok önemli bir adım attı ve imza için geri sayıma geçti.

JUVENTUS İLE ANLAŞMA

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Sırp futbolcunun transferi için Juventus ile anlaşma sağladı. Kostic'in Fenerbahçe'ye transferi satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşecek.

TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞME

Fenerbahçe, Juventus'un ardından kişisel şartlar için Kostic tarafıyla masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Bu görüşmelerden de Fenerbahçe ve Kostic tarafı arasında anlaşma çıktı.

Fenerbahçe, tüm bu gelişmelerin ardından Kostic için seyahat planlaması yapmaya başladı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Filip Kostic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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