Fenerbahçe Filip Novak'ı resmen açıkladı

06 Ağustos 2020 Perşembe 19:09 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 19:22

Fenerbahçe Kulübü, Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI;

Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemize katılan Novak’a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."



Fenerbahçe ile anlaşan Filip Novak, Trabzonspor'a sosyal medya hesabından veda etmişti.

Novak paylaşımında "Sevgili Trabzonspor! Biliyorsunuz ki ilk günden son maçıma kadar sizler için savaştım. Ama hayat, yeni meydan okumalardan ibarettir ve ben de yeni birini kabul etmeye karar verdim. Umarım anlayışlı olursunuz. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı.