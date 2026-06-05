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Spor

Fenerbahçe final fırsatını kaçırdı: Anadolu Efes farkı 1'e indirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Anadolu Efes'e 102-93 yenildi. Bu sonuçla seride durum 2-1 oldu.

IHA5 Haziran 2026 Cuma 22:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe final fırsatını kaçırdı: Anadolu Efes farkı 1'e indirdi
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında A. Efes'e 102-93 mağlup oldu. Bu sonuçla seride durum 2-1'e geldi. Sarı-lacivertliler, bir sonraki maçı kazanması durumunda adını finale yazdıracak.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis

A. Efes: Nick Weiler-Babb 2, Shane Larkin 31, PJ Dozier 15, Brice Dessert 1, Ercan Osmani 8, Erkan Yılmaz 7, Jordan Loyd 23, Rolands Smits 1, Rodrigue Beaubois 4, Şehmus Hazer 8, Sarper Mutaf 2, Kai Jones

Başantrenör: Pablo Laso

Fenerbahçe: Devon Hall 7, Tarık Biberovic 29, Talen Horton Tucker 14, Nicolo Melli 2, Khem Birch 1, Wade Baldwin 24, Mikael Olli Axel Jantunen 10, Arturs Zagars 2, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 4, Onuralp Bitim

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 29-26

Devre: 49-50

3. Periyot: 76-67

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