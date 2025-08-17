İSTANBUL 29°C / 22°C
  Fenerbahçe fırsatı değerlendiremedi! Kanarya 1 puanla İstanbul'a döndü
Spor

Fenerbahçe fırsatı değerlendiremedi! Kanarya 1 puanla İstanbul'a döndü

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına konuk oldu. Sarı lacivertli ekip, 93 dakika boyunca isabetli şut çekemedi. Anderson Talisca penaltıdan yararlanamadı ve Fenerbahçe, İzmir'den 1 puanla ayrıldı.

17 Ağustos 2025 Pazar 09:00
Fenerbahçe fırsatı değerlendiremedi! Kanarya 1 puanla İstanbul'a döndü
Fenerbahçe, tek isabetli şutunu penaltıdan buldu.

Talisca, 3 yıl sonra bir penaltıdan yararlanamadı.

Kanarya, bu sonuçla lige beraberlikle başladı.

Göztepe'nin mücadeleci oyunuyla başlayan mücadelede Fenerbahçe, rakibi 10 kişi kalana kadar neredeyse pozisyon üretemedi. İzmir temsilcisi, sahanın her bölgesinde baskılı oynadı. Bu konuda rakibine yanıt veremeyen Sarı-Lacivertliler, 93 dakika boyunca isabetli şut çekemedi. Hakem Yasin Kol'un ve VAR'ın yönetimi de mücadelenin önüne geçti. Öyle ki Göztepe, ilk yarıda 15 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken, Fenerbahçe bu alanda 6'da kaldı. İkinci devre yine ev sahibi ekibin baskın oyunuyla başladı. Fenerbahçe, 61'de rakibinin 10 kişi kalmasıyla biraz hareketlendi ama yetmedi. Bu kez 85. dakikada Oosterwolde'nin atılmasıyla Kanarya eksildi. Tek isabetli şutunu 90+3'te kazandığı penaltı ile bulan Fenerbahçe, kaleciyi geçemeyince galibiyet şansını da kaçırdı. Tartışmalı kararlarıyla eleştirilen Hakem Yasin Kol gibi Fenerbahçe de etkisiz oyunuyla tartışma konusu oldu.

