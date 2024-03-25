İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2024 Pazartesi / 16 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1637
  • EURO
    34,8926
  • ALTIN
    2245.99
  • BIST100
    9029.38
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe fişi erken çekti, yarı final biletini kaptı!
Spor

Fenerbahçe fişi erken çekti, yarı final biletini kaptı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk olduğu BOTAŞ'ı 89-73 yendi. Seride 2-0 öne geçen sarı lacivertliler, yarı finale yükseldi.

25 Mart 2024 Pazartesi 21:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe fişi erken çekti, yarı final biletini kaptı!
ABONE OL

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında konuk olduğu BOTAŞ'ı 89-73 yenerek, seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale çıktı.

Sarı-lacivertliler, yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Can Mavisu, Yiğit Emre Şimşek, Metehan Alaçam

BOTAŞ: Allen 21, Reimer 11, Manolya Kurtulmuş, Weaver 22, Mack 17, Buket Ünal, Işık Su Güven, Hatice Pelin Gülçelik, Ceren Taylan, Deniz Üstün 2, Ronahi Zilan Kıran

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 10, Laksa 8, Collier 22, Milic 13, Meesseman 20, Alperi Onar 9, Tilbe Şenyürek 5, İdil Saçalır, Duygu Özen, Selin Rachel Gül 2, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 25-25

Devre: 34-46

3. Periyot: 51-67

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.