Spor

Fenerbahçe formasıyla ilk goller! Kerem Aktürkoğlu hesabı açtı

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, sarı lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Aktürkoğlu, sarı lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde Nice ile oynadığı mücadelede takımının açılış golünü atan isim oldu.

Haber Merkezi2 Ekim 2025 Perşembe 20:00 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Nice takımını konuk etti. Sarı lacivertlilerde maçın henüz başında milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Kerem Aktürkoğlu, kritik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Milli futbolcu, maçın 3. dakikasında Anderson Talisca'nın pasında topu ağlara gönderdi.

Kerem Aktürkoğlu, bu golle birlikte Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 25. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmeyi başardı.

