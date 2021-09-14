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Spor

Fenerbahçe, Frankfurt maçına 5 eksikle hazırlanıyor

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli takımın antrenmanına sakatlıkları bulunan İrfan Can, Tisserand, Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun katılmadı.

AA14 Eylül 2021 Salı 14:33 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 14:33
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 16 Eylül Perşembe günü deplasmanda yapacağı D Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Ligin 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın akşam karşılaşmanın oynanacağı Deutsche Bank Park'ta yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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