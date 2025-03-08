Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Rangers'ı konuk etti. Sarı-Lacivertliler, 3-1'lik skorla kaybederek rövanş öncesi dezavantajlı duruma düştü. Kanarya'da sarı kart cezalısı olan Fred, zorlu müsabakada forma giyemedi. Geçen sezon başında kadroya dahil edilen ve orta sahadaki performansıyla dikkat çeken Sambacı oyuncunun yokluğu her zaman hissedildi. Geçen sezon İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, alınan 6 mağlubiyetin 4'ünde sahaya Fred'siz çıktı. Bu istatistiğin bu sezon da benzer bir şekilde olduğu görüldü.

KRİTİK MÜCADELELERDE YOKTU!..

Mourinho'nun gelmesiyle önceki yıla göre farklı bir rol üstlenen Fred, yine takımın en önemli isimlerinden biri. 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin bu sezon kaybettiği 6 maçın 3 tanesinde forma giymedi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ismi yazılmayan Fred, 2-1 kaybedilen Lille mücadelesinde yoktu. Başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynanan ve 2-0 kaybedilen Athletic Bilbao karşılaşmasında da sarı kart cezalısı olması sebebiyle şans bulamadı. Fred, son olarak geçen Perşembe Rangers'a karşı 3-1'lik yenilginin alındığı müsabakada sahada olamadı.

ORGANİZASYON OLARAK KÖTÜYDÜK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Rangers maçı sonrası Fred'in eksikliğine değindi. Portekizli teknik direktör, daha önce Manchester United'da birlikte çalıştığı oyuncusu için "Orta sahada Fred'in eksikliğini organizasyon anlamında çok hissettik" ifadelerini kullandı. Öte yandan Sarı-Lacivertliler, geçen sezon aldığı 7 beraberliğin 4'ünde Fred'siz oynadı. Kariyerine Brezilya ekiplerinden SC Internacional'de başlayan tecrübeli oyuncu, 2013-14 sezonu başında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Shakhtar Donetsk'e gitti. 2018-19'da 59 milyon euroya M.United'ın yolunu tutan Fred, geçen sezon 9.74 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye imza attı.