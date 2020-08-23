23 Ağustos 2020 Pazar 19:43 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 19:43

Transferin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, kadrodan göndermeyi planladığı oyuncular için de girişimlerde bulunuyor. TRT Spor'un haberine göre; sarı lacivertliler kadroda düşünülmeyen Michael Frey ve Murat Sağlam'ı, Süper Lig ekiplerinden Rizespor'a önerdi.

Fenerbahçe'nin Rizespor'a transferin düşünülmesi durumunda kolaylık sağlanacağını ilettiği ancak henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt alamadığı belirtildi.

Geçen sezon kiralık olarak Nürnberg forması giyen 26 yaşındaki Frey, 32 resmi maça çıktı ve 5 gol, 5 asistle oynadı. 22 yaşındaki Murat Sağlam ise Süper Lig'de sadece 1 maçta 18 dakika sahada kalabildi.