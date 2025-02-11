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Spor

Fenerbahçe Gabriel Souza'yı bitirdi! Genç forvet ile 5 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, Vasco da Gama'da forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı forvet Gabriel Souza'yı kadrosuna kattı.

Haber Merkezi11 Şubat 2025 Salı 07:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe Gabriel Souza'yı bitirdi! Genç forvet ile 5 yıllık sözleşme
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Transferde hareketli bir dönem geçiren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRDİ

Brezilya basınından Vene Casagrande'nin haberine göre; Fenerbahçe, Vasco da Gama'da forma giyen 19 yaşındaki forvet Gabriel Souza'yı kadrosuna kattı.

KASIMPAŞA'YA KİRALANACAK

Habere göre; Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiralayacak. Öte yandan Fenerbahçe, oyuncuyla gelecek sezon başından başlayacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin genç oyuncu için Brezilya ekibine ödeyeceği bonservis bedeline dair ise haberde detaya yer verilmedi.

GABRIEL SOUZA KİMDİR?

1.90 boyundaki Brezilyalı forvet, Vasco da Gama formasıyla 8 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.

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