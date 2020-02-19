19 Şubat 2020 Çarşamba 10:36 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 10:36

Fenerbahçe Galatasaray derbisi için heyecan dorukta. Pazar günü tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nefesleri kesecek. Büyük bir heyecanla beklenen Fenerbahçe Galatasaray derbisi hakkında araştırmalar da hız kazandı. Fenerbahçe Galatasaray bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe Galatasaray derbisi biletleri satışa çıktı mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacağı karşılaşmanın bilet fiyatlarını resmi site üzerinden duyurdu. Fenerbahçe Galatasaray derbisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE GALATASARAY BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ: 80,00 TL

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 160,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST A-I BLOK: 215,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST H BLOK: 240,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 270,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 290,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 350,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 375,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 475,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 550,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 660,00 TL

MARATON ALT E BLOK: 850,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK: 950,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 200,00TL

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 23 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. hafta maçının biletleri satışa çıkıyor.

Biletler;

19.02.2020 tarihinde Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine (1 adet),

20.02.2020 tarihinde FB kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine ( 1 adet bilet),

21.02.2020 tarihi itibarıyla da genel satışa açılacaktır.

19.02.2020 tarihinde Öğrenci biletleri sadece stadyum Maraton passolig gişesinden saat 11.00’da satılacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacak olup, biletlerin satışına saat 11.00 itibariyle başlanacaktır. Belirtilen fiyatlara passolig hizmet bedeli dahildir.