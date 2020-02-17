17 Şubat 2020 Pazartesi 14:22 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 14:22

Fenerbahçe Galatasaray biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray derbi fiyatları ne kadar? sorularının yanıtları tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. İki ezeli ekibin rakabeti için heyecan dorukta. Fenerbahçe Galatasaray maçı 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe Galatasaray derbisine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler.

FENERBAHÇE GALATASARAY BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Galatasaray derbi biletlerinin Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİ FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe Galatasaray bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Bilet fiyatları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 23 Şubat Pazar günü (23.02.2020) saat 19:00'da oynanacak.

REKABETTE 391. RANDEVU

İki takım arasında günümüze kadar oynanan 390 maçın 147'sinde kazanan taraf Fenerbahçe, 122'sinde Galatasaray olurken, 122 maç beraberlikle sonuçlandı. İki takım en son 28 Eylül 2019 tarihinde, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç 0-0'lık skorla berabere tamamlandı.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ KİMLER?

Garry Rodrigues ve Emre Belözoğlu sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Luiz Gustavo da cezalı durumda olduğu için FB GS derbisinde yer alamayacak. Sadık Çiftpınar da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ KİMLER?

Galatasaray'da Lemina'nın sakatlığı bulunuyor. Ancak derbide oynayıp oynayamayacağı henüz kesinlik kazanmadı. Marcelo Saracchi'nin de derbide saha olup olmayacağı henüz kesinlik kazanmadı. Falcao ise sakatlıktan döndü ve takımdaki yerini aldı.