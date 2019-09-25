Fenerbahçe Galatasaray derbisi hakemi kim? Derbi biletleri ne kadar?

Cemil Usta Sezonu 2019-2020 Süper Lig 6. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman saat kaçta? Derbi biletleri ne kadar? gibi soruların yanıtları tüm taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geleceği derbi maçı, her iki takım için de büyük önem teşkil ediyor. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu. Fenerbahçe Galatasaray derbisine dair tüm detayları sizler için derledik..

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi, 28 Eylül Cumartesi saat 20.00'da İstanbul'da Türk Telekom Arena'da oynanacak. Galatasaray Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'de Cumartesi günü oynanancak olan Galatasaray Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

DERBİ BİLETLERİ NE KADAR?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri Çarşamba günü satışa sunulacak. Bilet fiyatları 1500 TL ile 200 TL arasında değişiyor.

1. Kategori 1.500 TL

2. Kategori 1.300 TL

3. Kategori 1.200 TL

4. Kategori 1.200 TL

5. Kategori 1.000 TL

6. Kategori 800 TL

7. Kategori 600 TL

8. Kategori 400 TL

9. Kategori 350 TL

10. Kategori 225 TL

11. Kategori 200 TL

12. Kategori (Misafir) 200 TL