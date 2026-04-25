  • Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır
Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarını tamamladı.

AA25 Nisan 2026 Cumartesi 21:12
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla noktalandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, antrenmandan önce futbolcularla bir araya geldi. Başkan Saran ve yöneticiler, idmanın bir bölümünü de takip etti.

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, yarın saat 20.00'de başlayacak.

