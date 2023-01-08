Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek..

Ülker Stadı'nda bu akşam saat 19.00'da başlayacak yılın ilk derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçta Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Abay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdülkadir Bitigen. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak.

İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hava durumu

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Bright Osayi Samuel, William Arao, Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Michy Batshuayi

Galatasaray: Fernando Muslera, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens