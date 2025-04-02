Fenerbahçe-Galatasaray (FB-GS derbi) Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı hangi kanalda?

GS-FB derbi maçının saati, her iki takımın da taraftarlarının gündeminde yer alıyor. Türk futbolunun ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray, tam 17 yıl sonra Kadıköy'de Türkiye Kupası heyecanını yeniden yaşayacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde kozlarını paylaşacak olan iki dev ekip, bu kritik mücadeleyle yarı finale yükselme hedefinde. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS derbisi hangi kanalda? İşte dev mücadelenin ayrıntıları...

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin evinde oynanacak mücadelede ezeli rakipler, Kadıköy'de 63. kez kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe - Galatasaray kupa derbisi, 2 Nisan Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak.

Zorlu karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları kapsamında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

KADIKÖY'DE KUPA DERBİSİNDE 63. RANDEVU

Kadıköy'de oynanacak bu mücadele, ezeli rakipler arasında bu statta oynanan 63. resmi karşılaşma olacak.

Her iki takım da kupaya giden yolda büyük bir adım atmak için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

İki ezeli rakip, Kadıköy'de en son 3 Şubat 2008 tarihinde Türkiye Kupası kapsamında karşı karşıya gelmişti.

O sezon çift maç usulüyle oynanan eşleşmede ilk maç 0-0 sonuçlanmış, rövanşta Galatasaray Ali Sami Yen'de 2-1 kazanarak yarı finale yükselmişti.

Kupada son randevularını ise 2015-2016 sezonu finalinde verdiler. Antalya'daki tek maçlık finalde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.