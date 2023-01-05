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  • Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray derbi bilet fiyatları 2023
Spor

Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray derbi bilet fiyatları 2023

Fenerbahçe Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Ezeli rakip olarak bilinen iki takımın taraftarları Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri için arayışa geçti. Dev derbinin biletleri sadece passolig üzerinden satışa sunulacak. Peki Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman çıkacak? İşte Fenerbahçe Galatasaray derbi bilet fiyatları 2023 ve satış tarihi

5 Ocak 2023 Perşembe 17:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray derbi bilet fiyatları 2023
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Fenerbahçe Galatasaray maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı, ev sahibi olan takımın taraftarlarının merak ettiği konulara arasında yer alıyor. İstanbul Valiliği İl Güvenlik Kurulu kararıyla Galatasaray taraftarı maçta yer alamayacak. Dev derbide deplasman tribünü biletleri de Fenerbahçe taraftarları için satışa sunulacak. Peki Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte Fenerbahçe Galatasaray derbi bilet fiyatları 2023

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Fenerbahçe-Galatasaray maçının en ucuz bileti 450 TL, en pahalı bileti ise 7 Bin TL oldu.

FENERBAHÇE GALATASARAY BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin biletleri henüz çıkmadı.

05.01.2023 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)

06.01.2023 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

07.01.2023 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİ BİLET FİYATLARI 2023

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1,000,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1,250,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1,600,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1,900,00 TL

Maraton Alt E Blok: 2,500,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 7,000,00 TL

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arão, Miguel Crespo, Lincoln, Rossi, Batshuayi, J.King

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, van Aanholt, Sergio Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis

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