  • Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına başladı.

AA8 Ocak 2026 Perşembe 15:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile yapacağı final maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertli oyuncular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında pas idmanı yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Samsunspor karşısında 60 dakika ve üzeri oynayan futbolcular ise yenilenme çalışmaları ve aktif dinlenme yaptı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

