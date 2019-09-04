Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe derbisi için tarih belli mi? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe derbisi için tarih belli mi? sorularının yanıtları tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçları tamamlandı. Yeni sezonda heyecan dolu karşılaşmalar devam ediyor. Ezeli rakipler Galatasaray Fenerbahçe derbisi için geri sayıma şimdiden başladı. İstanbul derbisinde 6. haftada Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? İşte heyecanla beklenen o tarih..