Fenerbahçe Galatasaray maçının yayın saati ve kanalı belli oldu. Süper Lig'in 18. Haftasında gerçekleşecek dev mücadelede iki ezeli rakip, oynanacak derbi ile 396. kez karşı karşıya gelecek. Derbi öncesi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in iki başarılı takımı Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar müsabaka öncesi, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe muhtemel 11'ler: Altay, Serdar, Szalai, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi, İrfan Can Kahveci, Arao, Miguel Crespo, Batshuayi,King

Galatasaray muhtemel 11'ler: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Leo Dubuois, Sergio Oliveira, Mertens, Berkan, Barış, Kerem, Gomis

Sarı-lacivertliler, geride kalan 395 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 490 golle karşılık verdi. Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 130 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.