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Spor

Fenerbahçe, Galatasaray mesaisini sürdürdü

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

IHA31 Mart 2025 Pazartesi 13:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Galatasaray mesaisini sürdürdü
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Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı Türkiye Kupası çeyrek final maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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