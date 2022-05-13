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Spor

Fenerbahçe - Galatasaray U19 derbisi Kadıköy'de

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 18 Mayıs'ta oynayacağı Galatasaray derbisini Ülker Stadı'nda yapacak.

AA13 Mayıs 2022 Cuma 17:13 - Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 Yaş Altı Süper Ligi'nin 28. haftasından ertelenen derbi maçın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bir gün öncesinde Kadıköy'de oynanacağı belirtildi.

Bilet hasılatın tamamının Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne aktarılacağı maçın biletleri Fenerium ve Maraton Alt tribünleri için 10 lira, 1907 Tribünü içinse 500 liradan satılacağı aktarıldı. Maça gelemeyen taraftarların futbol akademisine destek olmak istemeleri durumunda 5 liradan satışa sunulan hatıra biletlerini Passolig üzerinden alabilecekleri kaydedildi.

Maça gelen taraftarlara tribünde Türk bayrağının da verileceği bildirildi.

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