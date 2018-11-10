Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor... Malatyaspor'a hiç fark etmiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon "4 büyükler" olarak kabul edilen takımlardan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u mağlup etti, Beşiktaş'a ise yenildi.

Süper Lig'de 2. sezonunu geçiren sarı-siyahlı takım, büyük takımlara karşı gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

Sezonun 2. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, 5. haftada konuk olduğu Beşiktaş'a ise 2-1 mağlup oldu.

Sarı-siyahlılar, ligin 10. haftasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 yenerek 4 maçlık galibiyet serisini başlattı. Bu maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında konuk ettiği Kırklarelispor'u 1-0 yenen Malatya temsilcisi, ligde Aytemiz Alanyaspor deplasmanından ise aynı skorla galip ayrıldı.

Son olarak Trabzonspor'u ağırlayan Evkur Yeni Malatyaspor, bordo-mavili rakibini 5-0 yenerek Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetini yaşadı. Sarı-siyahlı takım, puanını 21'e çıkardı.

Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Evkur Yeni Malatyaspor, ligde çıktığı 12 maçta 19 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Yeni transferler öne çıktı

Evkur Yeni Malatyaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Daniel Aleksic ile Guilherme, Trabzonspor maçında sergilediği performansla göz doldurdu.

Sarı-siyahlılar, bu sezon Aleksic'in ligde gol attığı 4 maçtan 12 puan çıkarttı. Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'a birer gol atarak takımına galibiyet getiren Sırp oyuncu, Trabzonspor karşısında ise fileleri 2 kere havalandırarak takımın en skorer oyuncusu konumuna yükseldi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme ise bu sezon Süper Lig'deki tüm karşılaşmalara ilk 11'de başladı.

İkisi Trabzonspor'a olmak üzere söz konusu maçlarda 3 gol kaydeden Guilherme, takımının attığı 6 gole de katkıda bulundu.

Gelenek bozulmadı

Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği hiçbir karşılaşmayı kaybetmeyen Evkur Yeni Malatyaspor, bu geleneğini sürdürmeye devam ediyor.

Sarı-siyahlı ekip, bu sezon öne geçtiği Göztepe, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor maçınlarını kazandı. Medipol Başakşehir karşılaşmasından ise beraberlikle ayrıldı.

Gündüz: "Bu sonuçların bizi şımartmaması lazım"

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Trabzonspor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Sarı-siyahlı takımın güzel bir oyunla galip geldiğini aktaran Gündüz, "Yeni Malatyaspor'umuz gerçekten güzel futbol oynadı. Diğer maçlara nazaran daha iyi bir oyun vardı sahada. Rakibimiz iyi olan takımımıza karşı oynayamadı. Tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum. Özellikle de kalecimiz Fabien Farnolle'yu. Gerçekten iyi bir mücadeleyle kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Yakaladıkları galibiyet serisiyle milli maçlar için liglere verilecek araya çok iyi bir motivasyonla gireceklerini dile getiren Gündüz, şunları kaydetti:

"Çok mutluyuz ama ayaklarımızın yere de sağlam basması lazım. Bu sonuçların bizi şımartmaması gerek. Sezon sonunda UEFA Avrupa Ligi'ne gitme isteğimiz olursa gerçekten dikkat etmek zorundayız. Havaya girmeden mücadelemize devam edeceğiz. UEFA'ya gitmek gibi bir isteğimiz yoktu ancak bizim gibi takımların bu konuda bazı altyapılarının olması gerek. Gitmek istesek bile her konuda hazırlığımızın olması gerekir. Bunları da tamamlarsak Avrupa'da ülkemizi elbette başarıyla temsil etmek isteriz."