Fenerbahçe Galatasaray voleybol maçı canlı nereden izlenir? Fenerbahçe Galatasaray voleybol maçı ne zaman? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Filede derbi heyecanı başlıyor. Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Opet, 25 Ekim'de karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 18.30'da başlayacak. Fenerbahçe Galatasaray voleybol maçı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşye tüm merak edilenler..

FENERBAHÇE GALATASARAY VOLEYBOL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bu önemli müsabaka TRT Spor kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Opet, 25 Ekim'de karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 18.30'da başlayacak. Ligin geride kalan bölümünde iki takım da çıktıkları üçer müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE'Yİ YENEN GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU!

2018-2019 voleybol sezonunda Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta arasında oynanan maçta 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupasının sahibi Fenerbahçe HDI Sigortayı 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta oldu.

İlk set karşılıklı hatalar, bloklar ve ataklardaki eşitlikle başladı. Galatasaray HDI Sigorta, Burutayın etkili servisleri ve oyunuyla sayı farkını açmaya çalıştı. Sarı lacivertliler etkili blok yapsa da hücumda yapılan basit hatalarla sonuca gidemedi ve Galatasaray HDI Sigorta sette avantajı yakaladı. 17-17den sonra hücum silahlarını devreye sokan sarı kırmızılılar, savunmada hata yapmayarak seti 25-23 kazandı ve maçta 1-0 öne geçti.