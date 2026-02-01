İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Galatasaray'ı set vermeden geçti
Spor

Fenerbahçe, Galatasaray'ı set vermeden geçti

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda Galatasaray Daikin'i set vermeden 3-0 mağlup etti.

AA1 Şubat 2026 Pazar 19:58 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Galatasaray'ı set vermeden geçti
ABONE OL

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Daikin ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Uğur Ateş

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Carutasu, Yuanyuan (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sylla, Ayçin Akyol, Naz Aydemir Akyol)

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Ghani (Gizem Örge, Cristina, Sude Hacımustafaoğlu, Kocas)

Setler: 19-25, 13-25, 23-25

Süre: 75 dakika (26, 20, 29)

ÖNERİLEN VİDEO

AKINCI TİHA hedefi tam isabetle vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.