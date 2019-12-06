BU sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, 6 günde üst üste oynadığı Y.Malatya (0-0) ve Göztepe (2-2) deplasmanlarında 4 puan kaybetmiş yara almıştı. Sarı-Laciertliler bugün Ülker Stadı’nda 20.30’da ağırlayacağı Gençlerbirliği’ni yenip galibiyet hasretine son vermek amacında. Ali Şansalan’ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports1 yayınlayacak. Kanarya’da Serdar Aziz ve kaptan Emre sarı kart ceza sınırında. İki ekip bugün 91. Kez karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler galibiyetlerde genelde 45-15, İstanbul’da ise 28-3 üstün durumda.

SARI-KANARYA’DA MECBURİ DEĞİŞİM

FENERBAHÇE’DE Gençlerbirliği maçı öncesi sakatlıklar ve cezalar yüzünden teknik direktör Ersun Yanal takım kurmakta zorlanıyor. Son iki idmana çıkmayan sakat Hasan Ali’nin yerine Dirar’ın da cezalı olması nedeniyle Isla’yı çekmeyi planlayan Yanal, Ozan Tufan’a yine sağ bekte görev verecek. Kanarya’da sakat Moses’ın yerine sağ kanatta Deniz oynayacak. Forvet arkasında ise Max Kruse yer alacak. Vedat Muriç maça 11’de başlayacak.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Serdar, Isla, Tolga, Emre, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Toure, Flavio, Halil, Berat, Baiano, Sio, Candeias, Sessegnon, Stancu