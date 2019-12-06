12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7559
  • 6,397
  • 272.584
  • 108659
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe galibiyet hasretine son verecek! Fenerbahçe-Gençlerbirliği muhtemel 11’ler

Ligde üst üste iki deplasmanda 4 puan yitiren Kanarya bugün evinde 20.30’da G.Birliği önünde 3 puan arayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BU sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, 6 günde üst üste oynadığı Y.Malatya (0-0) ve Göztepe (2-2) deplasmanlarında 4 puan kaybetmiş yara almıştı. Sarı-Laciertliler bugün Ülker Stadı’nda 20.30’da ağırlayacağı Gençlerbirliği’ni yenip galibiyet hasretine son vermek amacında. Ali Şansalan’ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports1 yayınlayacak. Kanarya’da Serdar Aziz ve kaptan Emre sarı kart ceza sınırında. İki ekip bugün 91. Kez karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler galibiyetlerde genelde 45-15, İstanbul’da ise 28-3 üstün durumda.

SARI-KANARYA’DA MECBURİ DEĞİŞİM

FENERBAHÇE’DE Gençlerbirliği maçı öncesi sakatlıklar ve cezalar yüzünden teknik direktör Ersun Yanal takım kurmakta zorlanıyor. Son iki idmana çıkmayan sakat Hasan Ali’nin yerine Dirar’ın da cezalı olması nedeniyle Isla’yı çekmeyi planlayan Yanal, Ozan Tufan’a yine sağ bekte görev verecek. Kanarya’da sakat Moses’ın yerine sağ kanatta Deniz oynayacak. Forvet arkasında ise Max Kruse yer alacak. Vedat Muriç maça 11’de başlayacak.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Serdar, Isla, Tolga, Emre, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Toure, Flavio, Halil, Berat, Baiano, Sio, Candeias, Sessegnon, Stancu

 

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı

ABD Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı

Ermeni tasarısı üçüncü kez engellendi

Ermeni tasarısı üçüncü kez engellendi

Bu senenin ilk kar tatili! Kaymakamlık duyurdu

Bu senenin ilk kar tatili! Kaymakamlık duyurdu

Fikirtepe'de metrobüs kazası

Fikirtepe'de metrobüs kazası

Her yıl 24 milyar ton toprak kaybediliyor! 'Tüm Türkiye sahip çıkmalı'

Her yıl 24 milyar ton toprak kaybediliyor! 'Tüm Türkiye sahip çıkmalı'

Almanya'da Türklere İslamofobik saldırı!

Almanya'da Türklere İslamofobik saldırı!

Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü yine sivillere saldırdı

Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü yine sivillere saldırdı

Afrika ülkesinden Türkiye'ye övgü! Sosyal medyadan duyurdular

Afrika ülkesinden Türkiye'ye övgü! Sosyal medyadan duyurdular
 

POPÜLER HABERLER

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

İslamcılık hareketinin teorisyeni: Said Halim Paşa

İslamcılık hareketinin teorisyeni: Said Halim Paşa

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA