Fenerbahçe galibiyet serisini 5'e çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, çıkışını sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikada kazandığı bir yan topta öne geçti. Hücum yönünün sağından Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz'le golü bulan Fenerbahçe, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı.

İkinci yarıda da rakibine skor şansı vermeyen Fenerbahçe, 83. dakikada 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler'in penaltı golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 62'ye yükselterek, bitime 5 hafta kala lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını da 11'e düşürdü.

5 MAÇLIK SERİ



Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle serisini 5 maça taşıdı.

Bu sezon 3 kez 3 maçlık seri yakalayan sarı-lacivertliler, ilk 4 maçlık galibiyet serisine geçen hafta Galatasaray karşısında elde ettiği galibiyetle ulaşmıştı.

Ligdeki ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda da tekrarlamıştı.

Son olarak 25, 26 ve 27. haftalarda üst üste 3 galibiyet alan Fenerbahçe, 4. karşılaşmasında Trabzonspor ile berabere kalmış ve 4 maçlık seriyi hanesine yazdıramamıştı.

Galatasaray maçıyla serisini 4 maça çıkaran Fenerbahçe, ilk 5 maçlık serisini de Göztepe karşısında elde etti.

SON 9 MAÇTA 8. GALİBİYET



Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle çıkışını sürdürdü.

Son haftalarda gösterdiği başarılı performansla taraftarlarını memnun eden sarı-lacivertliler, 9. maçında 8. galibiyetini elde ederken, 1 de beraberlik yaşadı.

BU SEZON İKİNCİ KEZ 3 MAÇLIK GOL YEMEME SERİSİ



Fenerbahçe, bu sezon ikinci kez 3 maç üst üste gol yemedi.

Sezonun ilk 3 maçında Adana Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Altay'a karşı gol yemeyen sarı-lacivertliler, bu süreçte 9 puan toplamıştı.

Fenerbahçe, uzun bir sürenin ardından aynı seriyi Yukatel Kayserispor, Galatasaray ve Göztepe karşısında da yakalamış oldu.

PENALTI VAR'LA GELDİ



Fenerbahçe'nin 2. golünü kaydettiği penaltı vuruşu VAR kararı sonucu geldi.

Sarı-lacivertlilerin 80. dakikada soldan geliştirdiği atakta Rossi gol çizgisinde topa dokunamadı. Hakem Yasin Kol, VAR uyarısı sonucunda 82. dakikada penaltı noktasını gösterdi. 83. dakikada topun başına geçen Arda Güler, fileleri havalandırdı.

Maçın 68. dakikasında Serdar Aziz'in yerine oyuna giren Arda, bu golle Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor müsabakalarından sonra bu sezon ligdeki 3. golünü atmış oldu.

PELKAS, SAKATLANARAK ÇIKTI



Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, maçı tamamlayamadı.

Müsabakanın 27. dakikasında kendini yere bırakan 28 yaşındaki futbolcu, oyuna devam etmek istedi ancak 30. dakikada bir kez daha kendini yere bırakarak sedyeyle oyun alanını terk etti.

Pelkas, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamazken, taraftar tecrübeli oyuncuya alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

Dimitris Pelkas, 31. dakikada yerini Attila Szalai'ye bıraktı.

ALTAY'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR



Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Göztepe karşısında kurtarışlarıyla dikkat çekti.

Özellikle maçın ilk yarısında takımı 1-0 öndeyken çok kritik 2 kurtarışa imza atan Altay, taraftarından alkış aldı.

VALENCİA, 5 MAÇ SONRA



Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, 5 maç aranın ardından forma giydi.

Sakatlığının ardından uzun süre forma giyemeyen ve son olarak 27. haftadaki Kasımpaşa müsabakasında kısa süre oynayan Valencia, 69. dakikada Serdar Dursun'un yerine oyuna dahil oldu.

İSMAİL KARTAL'A TRİBÜNDEN BÜYÜK DESTEK



Fenerbahçeli taraftarlar, maç boyunca teknik direktörleri İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu.

Kartal lehine tezahüratlarda bulunan tribünlere, tecrübeli hoca da alkışlarla karşılık verdi.

TARAFTAR SAYISI



Fenerbahçeli taraftarlar, Göztepe maçına yoğun ilgi gösterdi.

Müsabakayı 42 bin 123 kişinin izlediği öğrenildi.