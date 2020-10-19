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Spor

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu Garry Rodriguez'in sözleşmesi feshedildi.

DHA19 Ekim 2020 Pazartesi 15:23 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 15:25
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Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues ile olan sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe, geçen sezon satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues ile yollarını ayırdı. Bu sezon 18 transfer yapan sarı-lacivertliler, bir süredir isteksiz görüntü çizen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesini feshetti. Yeşil Burun Adalı Rodrigues, Al İttihad'a geri dönecek.

Rodrigues, Fenerbahçe formasıyla toplamda 29 resmi müsabakada forma giydi ve 4 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

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