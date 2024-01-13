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Spor

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde tamamladı.

IHA13 Ocak 2024 Cumartesi 15:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır!
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Trendyol Süper Lig 20. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla bugün maçın oynanacağı kente hareket edecek.

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