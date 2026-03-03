Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4. ve son haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında 60 dakika ve üzeri forma giyen futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.