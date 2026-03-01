İSTANBUL 9°C / 4°C
  Fenerbahçe, Gaziantep Gençlikspor'a 5 sette mağlup oldu
Spor

Fenerbahçe, Gaziantep Gençlikspor'a 5 sette mağlup oldu

Gaziantep Gençlikspor, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı tie-break setinde 3-2 mağlup etti. 128 dakika süren mücadelede sarı-lacivertliler kritik maçtan puansız ayrıldı.

1 Mart 2026 Pazar 19:56
Fenerbahçe, Gaziantep Gençlikspor'a 5 sette mağlup oldu
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Gaziantep Gençlikspor, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül

Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Halit Kurtuluş, Drzyzga, Ngapeth, Mert Matic, Adis Lagumdzija (Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Marttilla, Caner Dengin, Gomez Galvez, Kaan Gürbüz, Barthelemy, Yılmaz Üner)

Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Uğur Okay, Bohme, Hetman, Yusuf Emre Güler, Lescov (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Godbold, Yusuf Eken, Doğan Karakoç, Takavar)

Setler: 20-25, 25-18, 20-25, 25-14, 14-16

Süre: 128 dakika (23, 30, 28, 24, 23)

  • Gaziantep Gençlikspor
  • Fenerbahçe Medicana
  • tie-break maçı

