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Spor

Fenerbahçe gemileri yaktı! Roberto Firmino'yu getiriyor

Fenerbahçe, ara transfer dönemine günler kala çalışmalarını hızlandırdı. Savunmasına Leonardo Bonucci takviyesi yapan sarı lacivertliler, forvet için de Roberto Firmino'yu gündemine aldı. İşte Roberto Firmino haberinin detayları...

9 Ocak 2024 Salı 19:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe gemileri yaktı! Roberto Firmino'yu getiriyor
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Fenerbahçe, Süper Lig'de zirvedeki yerini korurken Avrupa'da da gruptan lider olarak çıktı. Sarı lacivertliler, her iki kulvarda da şampiyonluk hedefliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmenin peşinde. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla Fenerbahçe yönetimi, çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı lacivertlilerin, tecrübeli savunmacı Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattığı aktarılıyor. Fenerbahçe kurmaylarının, savunma transferini halletmesinin ardından ikinci hedef, forvet takviyesi oldu.

FENERBAHÇE'DE GÜNDEM: ROBERTO FIRMINO

Fenerbahçe yönetimi, forvete de nokta atışı bir takviye yapmak isterken rota, Suudi Arabistan'a çevrildi. İngiliz basını, Roberto Firmino'nun peşinde birçok Avrupa kulübü olduğunu aktarırken, oyuncunun Fenerbahçe'ye çok yakın olduğunu duyurdu. Öte yandan Brezilyalı forvetin, formasını giydiği Al Ahli'den ayrılıp, tekrar Avrupa'ya dönmek istediği belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN KARNESİ

32 yaşındaki golcü, Al Ahli formasıyla bu sezon 19 maça çıktı ve 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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