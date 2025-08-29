İSTANBUL 30°C / 20°C
Spor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği mesaisine başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA29 Ağustos 2025 Cuma 14:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Gençlerbirliği mesaisine başladı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core hareketleriyle başladığı belirtildi.

Isınma, çabukluk, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçlarla sona erdiği aktarıldı.

Benfica maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde forma giyen futbolcuların antrenmanı yenilenmeyle tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

