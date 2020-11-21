21 Kasım 2020 Cumartesi 15:53 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 18:07

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 5-1 yenerek dış sahadaki yenilmezliğini sürdürdü.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibini Mert Hakan Yandaş, Diego Perotti (2), Jose Sosa ve Ozan Tufan'ın golleriyle 5-1 yendi. Gençlerbirliği'nin tek golü ise Diego'dan geldi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 20'ye çıkardı ve iki maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan'la ilk maçından yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği ise oynadığı 8. maçında 5. yenilgisini aldı ve 5 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Gençlerbirliği stoperi Diego topu kafayla uzaklaştırdı.

11. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı kornerde, Halil İbrahim topu kafayla uzaklaştırdı.

GOL! 14. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu. Fenerbahçe 1-0 önde...

20. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahasında topla buluşan Pelkas'ın şutunda top üstten dışarı gitti.

27. dakikada Polomat soldan Fenerbahçe ceza sahasına girdi ve son çizgiden topu ortaya çevirdi ancak Serdar Aziz tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL! 31. dakikada soldan Furman'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında topa yükselen Diego kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

GOL! 37. dakikada Gençlerbirliği ceza sahasında Halil İbrahim ile ikili mücadeleye giren Perotti yerde kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Perotti topu ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe 2-1 öne geçti.

43. dakikada Diego'nun derinlemesine pasıyla soldan son çizgiye inen Polomat'ın Fenerbahçe ceza sahasına ortasında, Candeias sağ çaprazdan, dar açıdan topa gelişine vurdu ancak top dışarı çıktı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

2. YARI

46. dakikada Gençlerbirliği'nde Sefa ve Soner oyunda, Furman ve Ayite oyundan alındı.

GOL! 47. dakikada Pelkas'ın pasıyla Gençlerbirliği ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sosa'nın vuruşunda top ağlara gitti. 1-3

52. dakikada Gençlerbirliği'nde Polomat sarı kart gördü.

53. dakikada Gençlerbirliği'nde Sio sarı kart gördü.

55. dakikada Gençlerbirliği'nde Halil İbrahim'in yerine Murat Yıldırım oyuna girdi.

56. dakikada Fenerbahçe'de Pelkas sarı kart gördü.

57. dakikada Candeias'ın kullandığı serbest vuruşta, Fenerbahçe ceza sahasında Diego kafayı vurdu ancak iyi yer tutan kaleci Altay topa sahip oldu.

63. dakikada Fenerbahçe'de Pelkas'ın yerine Ozan Tufan oyuna giriyor.

GOL! 69. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Perotti'nin şutunda top ağlara gitti. Fenerbahçe farkı üçe çıkardı: 1-4

71. dakikada Gençlerbirliği'nde Sio'nun yerine Gökhan oyunda.

72. dakikada Caner ve Samatta oyunda, Mert Hakan ve Cisse kenara alındı.

GOL! 72. dakikada kullanılan serbest vuruşu Serdar Aziz kafasıyla kale sahasına gönderdi, bu bölgede topa dokunan Ozan Tufan ağları havalandırdı! 1-5

76. dakikada Samatta kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu aşırttı ancak top üst direkten döndü.

79. dakikada Gençlerbirliği'nde Robert Piris sarı kart gördü.

81. dakikada Gençlerbirliği'nde Polomat'ın yerine Arda Kızıldağ oyuna girdi.

83. dakikada Ferdi ve Ömer Faruk oyuna giriyor, Perotti ve Luiz Gustavo oyundan alınıyor.

90. dakikada Berat'ın Fenerbahçe ceza sahası sol çaprazından sert şutunda Altay topu çeldi.

Karşılaşma 5-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.