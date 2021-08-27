Fenerbahçe gençleriyle parlıyor

DHA 27 Ağustos 2021 Cuma 11:21 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:21

Bu sezon oynadığı 4 resmi maçı da kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe, çeşitli sıkıntılara rağmen sezona iyi bir giriş yaptı. Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Filip Novak gibi önemli oyuncuların yaşadığı sakatlıklar ve yeni transferin UEFA Avrupa Ligi için verilen listeye yazılamamasından dolayı kadro oluşturma konusunda problemler yaşayan sarı-lacivertli ekip, bu problemleri genç oyuncularının verdiği katkı ve gösterdiği performans ile çözdü.

HELSINKI MAÇINDA SAHNEYE FATİH YİĞİT ŞANLITÜRK ÇIKTI

HJK Helsinki'ye karşı kazanılan ilk maçta Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'e şans veren Vitor Pereira, Finlandiya ekibine karşı oynanan rövanş mücadelesinde ise bu isimlere Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü ekledi. HJK Helsinki'ye karşı ilk maçta Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle galip gelen Fenerbahçe'de, 5-2 kazanılan rövanş mücadelesinde ise 18 yaşındaki Fatih Yiğit Şanlıtürk, takımının 4'üncü golünü atma başarısı gösterdi. 81'inci dakikada Enner Valencia'nın yerine oyuna giren Şanlıtürk, sarı-lacivertli forma ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta gol atma başarısı gösterdi. 18 yaşındaki oyuncu, golden sonra yedek kulübesine giderek gol sevincini teknik direktör Vitor Pereira ile yaşadı.

PEREIRA'DAN OYUNCULARIN KALİTESİNE VURGU

Sezon başından bu yana sakatlıklar ve Finansal Fair-Play sebebiyle elindeki opsiyonlar sınırlı bir hale gelen teknik direktör Vitor Pereira, hem bu süreçten başarılı şekilde çıktı hem de taraftarın kendisine duyduğu güven duygusunu pekiştirdi. Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 4 resmi maçın 3 tanesinde Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'e, 1 maçta ise Fatih Yiğit Şanlıtürk'e formayı teslim eden Portekizli teknik adam, oyuncularının sergilediği performanstan memnun. Pereira, Muhammed, Arda ve Fatih'e genç oyuncu oldukları için değil kaliteli ve sıkı çalıştıkları için forma verdiğinin altını çizdi. HJK Helsinki maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında altyapı oyuncularına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, genç oyuncuların çalışmaya devam etmelerinin vurgusunu yaparak, "Bu gençler genç oldukları için oynamıyorlar, kaliteli ve karakterli oldukları için oynuyorlar. Biz onlara inanıyoruz. Onlar da tabii ki bu şekilde şans almaya devam edecekler ama çalışmaya da devam etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.