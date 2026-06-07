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Spor

Fenerbahçe genel kurulunda başkan adaylarına yoğun ilgi

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yoğun ilgiyle karşılandı.

IHA7 Haziran 2026 Pazar 13:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe genel kurulunda başkan adaylarına yoğun ilgi
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi sürerken başkan adaylarını kongre üyeleri seçim alanında ilgiyle karşıladı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi sürüyor. Kongrede Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. Kongre üyeleri Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yanında yer alan Kenan Evren Lisesi arsasında kurulan sandıklarda oylarını kullanmak için alana geldi.

İki yönetimin üyeleri de giriş kapısında üyeleri karşılarken alana ilk olarak başkan adayı Hakan Safi geldi. Safi, sandıkların kurulduğu alana doğru ilerleyerek kongre üyeleriyle selamlaştı. Daha sonra Aziz Yıldırım alana girerken tezahüratlarla destek verildi. Yıldırım daha sonra kongre üyeleriyle selamlaştı.

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