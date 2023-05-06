İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2023 Cumartesi / 16 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe, Giresun'a ulaştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bitexen Giresunspor maçı öncesi Giresun'a ulaştı.

AA6 Mayıs 2023 Cumartesi 19:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Giresun'a ulaştı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, bazı oyunculara sevgi gösterisinde bulunarak fotoğraf çekildi, forma imzalattı.

Öte yandan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Adıyamanlı depremzede bir ailenin çocuklarının Fenerbahçe takımıyla bir araya gelme isteğini yerine getirdi. Vali Sonel'in Ordu'ya getirilmesini sağladığı depremzede ailenin 4 çocuğu, sarı-lacivertli futbolcularla buluştu. Çocuklar, futbolcu Arda Güler'e çiçek vererek bir süre sohbet etti.

Sarı-lacivertli kafile, Giresun'un Piraziz ilçesinde konaklayacağı otele hareket etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.