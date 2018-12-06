Fenerbahçe Giresunspor karşısına gençleriyle çıkacak! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Ligde kötü günler geçiren sarı-lacivertliler, geride kalan sezon finalist olduğu Türkiye Kupası'na 5. turdan itibaren Giresunspor maçıyla başlayacak.

Fenerbahçe, geçen sezon çeyrek finalde eşleştiği rakibini iki maçta da 2-1'lik skorlarla mağlup ederek elemişti.

Kupaya 3. turdan başlayan ve Kocaelispor ile Gümüşhanespor'u eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi olan Giresunspor ise İstanbul'da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

- Fenerbahçe seyircisi izleyemeyecek

Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı'nda takip edemeyecek.

Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK'nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksuk çıkacak.

Giresunspor ile Fenerbahçe'nin yolları bir kez daha kesişti

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki yıl önce eşleştiği maç ile 35 yıl sonra ilk kez Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sonrasındaki iki kupa organizasyonunda da yeşil-beyazlı takımla rakip oldu.

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve 1977 yılına dek burada mücadele eden Karadeniz temsilcisi 41 yıldır Süper Lig hasreti çekiyor.

Uzun yıllar sahasında büyük takımlarla maç oynama özlemi duyan Giresunspor taraftarlarının bu isteği ilk kez 35 yıl sonra Fenerbahçe ile gerçekleşti.

Türkiye Kupası müsabakasında 10 Ocak 2016'da uzun yıllar sonra Giresun'a gelen sarı lacivertli takım, 31 Ocak 2018'de yine kupa müsabakasında Atatürk Stadı'nda Giresunspor ile karşılaştı.

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yine Giresunspor ile eşleşen Fenerbahçe, 6 Aralık Perşembe günü Kadıköy'de Karadeniz temsilcisi ile mücadele edecek. Turun ikinci maçı ise 18,19 veya 20 Aralık'ta Giresun'da oynanacak.

Giresunspor ise son 3 yılda 3 kez Fenerbahçe ile eşleşerek taraftarlarına büyük takımlarla oynama heyecanını yaşatmış olacak. Taraftarların isteği ise Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ve Galatasaray ile de uzun yıllar sonra Giresun'da karşılaşmak.

Giresunspor'un ligde ve kupada Fenerbahçe'ye karşı galibiyeti bulunmuyor. Giresunspor, sarı lacivertli rakibine karşı oynadığı 10 maçta, 7 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Karadeniz temsilcisi kazandığı takdirde 43 yıl sonra ilk kez galip gelmiş olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Şener, Yiğithan, Batuhan, İsmail, Reyes, Mehmet Ekici, Benzia, Barış, Alper, Frey

Giresunspor: Kayacan, Sery, Uğur, Hüsamettin, Emre, Jusmani, Landel, Miray, Volkan, Muhammed, Adama Ba