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Spor

Fenerbahçe, Giresunspor maçı biletlerinin yarısını karşılayacak!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Giresunspor ile oynanacak maçın deplasman biletlerinin yarısını karşılayacağını açıkladı.

5 Mayıs 2023 Cuma 17:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Giresunspor maçı biletlerinin yarısını karşılayacak!
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Fenerbahçe, Giresunspor Kulübü'nün deplasman tribünü için belirlediği 650 liralık fiyata karşı kendi taraftarlarına yardım yapacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"Fenerbahçemizin Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Bitexen Giresunspor'a konuk olacağı maçın deplasman tribünü biletleri satışa çıkıyor.

Futbol A Takımımızın, Bitexen Giresunspor maçı deplasman tribünü bilet satış fiyatı 650 TL olarak açıklanmıştı.

Takımımızı Giresun'da destekleyecek, tribünlerde yer alacak tüm taraftarlarımızın Passolig kartlarına ödedikleri bedelin 350 TL'si iade edilecek, bu bedel Kulübümüz tarafından karşılanacaktır.

Karşılaşmanın deplasman tribünü biletlerine, 5 Mayıs Cuma (bugün) günü saat 17.30'dan itibaren www.passo.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Satın alınan biletler, 2. kişilere transfer edilemeyecektir.

İyi günde zor günde sevgi ve fedakârlıkla her zaman Fenerbahçe'nin yanında olan taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

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