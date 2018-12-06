Fenerbahçe Giresunspor maçı hangi kanalda Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta? Spor severler Fenerbahçe Giresunspor maçı son dakika bilgisine ulaşmak istiyor. Fenerbahçe Giresunspor maçı muhtemel 11’ler kimler? Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Fenerbahçe, kendi evinde Giresunspor ile karşılaşacak. 6 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı takip edilebilecek. Mücadeleyi Özgür Yankaya yönetirken, yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Alpaslan Dedeş üstlenecek. Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı'nda takip edemeyecek. Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK'nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, yarın Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksun çıkacak. Fenerbahçe, geçen sezon çeyrek finalde eşleştiği rakibini iki maçta da 2-1'lik skorlarla mağlup ederek elemişti. Kupaya 3. turdan başlayan ve Kocaelispor ile Gümüşhanespor'u eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi olan Giresunspor ise İstanbul'da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr'de...

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Fenerbahçe, kendi evinde Giresunspor ile karşılaşacak. 6 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı takip edilebilecek. Mücadeleyi Özgür Yankaya yönetirken, yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Alpaslan Dedeş üstlenecek.

Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı'nda takip edemeyecek.

Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK'nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, yarın Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksun çıkacak.

Fenerbahçe, geçen sezon çeyrek finalde eşleştiği rakibini iki maçta da 2-1'lik skorlarla mağlup ederek elemişti.

Kupaya 3. turdan başlayan ve Kocaelispor ile Gümüşhanespor'u eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi olan Giresunspor ise İstanbul'da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Fenerbahçe - Giresunspor muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Berke, Şener, Batuhan, İsmail, Reyes, Serhat Kot, Fatih Bektaş, Uygar Mert, Mahsun, Slimani

Giresunspor: Kayacan, Savaş, Ferhat, Aykut, Hüsamettin, Husmani, Abdülkadir, Landel, Adama Ba, Volkan, Dauda

Kupaya 3. turdan başlayan ve Kocaelispor ile Gümüşhanespor’u eleyerek Fenerbahçe’nin rakibi olan Giresunspor ise İstanbul’da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Fenerbahçe seyircisi izleyemeyecek

Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı’nda takip edemeyecek. Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK’nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, yarın Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksuk çıkacak.

FENERBAHÇE SEYİRCİSİ İZLEYEMEYECEK

Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı'nda takip edemeyecek.

Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK'nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, bugün Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksun çıkacak.

YOLLAR BİR KEZ DAHA KESİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki yıl önce eşleştiği maç ile 35 yıl sonra ilk kez Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sonrasındaki iki kupa organizasyonunda da yeşil-beyazlı takımla rakip oldu.

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve 1977 yılına dek burada mücadele eden Karadeniz temsilcisi 41 yıldır Süper Lig hasreti çekiyor.

Uzun yıllar sahasında büyük takımlarla maç oynama özlemi duyan Giresunspor taraftarlarının bu isteği ilk kez 35 yıl sonra Fenerbahçe ile gerçekleşti.

Türkiye Kupası müsabakasında 10 Ocak 2016'da uzun yıllar sonra Giresun'a gelen sarı lacivertli takım, 31 Ocak 2018'de yine kupa müsabakasında Atatürk Stadı'nda Giresunspor ile karşılaştı.

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yine Giresunspor ile eşleşen Fenerbahçe, 6 Aralık Perşembe günü Kadıköy'de Karadeniz temsilcisi ile mücadele edecek. Turun ikinci maçı ise 18,19 veya 20 Aralık'ta Giresun'da oynanacak.

Giresunspor ise son 3 yılda 3 kez Fenerbahçe ile eşleşerek taraftarlarına büyük takımlarla oynama heyecanını yaşatmış olacak. Taraftarların isteği ise Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ve Galatasaray ile de uzun yıllar sonra Giresun'da karşılaşmak.

Giresunspor'un ligde ve kupada Fenerbahçe'ye karşı galibiyeti bulunmuyor. Giresunspor, sarı lacivertli rakibine karşı oynadığı 10 maçta, 7 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Karadeniz temsilcisi kazandığı takdirde 43 yıl sonra ilk kez galip gelmiş olacak.

"İNŞALLAH BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE TRABZONSPOR DA GİRESUN'A GELİR"

Kulüp başkan Mustafa Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son üç yılda üç kez eşleşmenin ilginç ve hoş bir durum olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Kulübü ve başkanı Ali Koç'u Giresun'da ağırlamanın kendileri için çok hoş bir ambiyans olacağını belirten Bozbağ, "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. İnşallah onları burada iyi misafir ederiz, bu eşleşmelerle kader arkadaşı gibi olduk." dedi.

Bozbağ, Giresunspor'un ileriye dönük büyük takımlarla daha çok karşılaşmaya çıkacağına inandıklarını ifade ederek, "İnşallah Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da Giresun'a gelir. Kupada ikinci maçımızı iç sahada oynayacağız. Çıkacağız, aslanlar gibi geçen sene nasıl oynadıysak bu yıl da aynı şekilde mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Hüseyin Kalpar da Giresunspor'un son üç yılda üç kez kupada Fenerbahçe ile karşılaşacak olmasının büyük bir tesadüf olduğuna işaret ederek, "Kupa maçını çok fazla düşünmüyoruz ama kazanmak için oynayacağız. Mümkün olduğu kadar sahaya en iyisini yansıtacağız." diye konuştu.

TARAFTARLAR MEMNUN

Yeşil-beyazlı takımın taraftarlarından 72 yaşındaki Cihan Şahin de Giresunspor'un Süper Lig'de oynadığı zamanlardaki maçlarına özlem duyduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"40 yıl önce burada büyük takımları izliyorduk, maçlar çok zevkli, heyecanlı geçiyordu. Tabii o yıllardan sonra büyük takımlar gelmedi uzun süre. En son Fenerbahçe geldi Giresun'a, bu yıl yine gelecek. Türkiye Kupası'nda eşleşmesiyle son yıllarda eski günleri yad ediyorum."

Taraftarlardan Enver Şahin ise son üç yıldır Fenerbahçe'yi izleme şansı yakaladıklarını kaydederek, "Yani biz Beşiktaş ve Galatasaray'ın da eşleşmede denk gelmesini istiyorduk ama şansa Fenerbahçe geldi, tabii güzel bir şey. Çocukluğumuzda izliyorduk üç büyükleri, yaklaşık 40 yıl sonra üç kez Fenerbahçe'yi izlemek güzel." dedi.

HARUN TEKİN'DEN AÇIKLAMALAR

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde bugün Giresunspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de son çalışma öncesinde takımın file bekçisi Harun Tekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TAKIMIN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM KABUL EDİLEBİLECEK BİR DURUM DEĞİL"

Fenerbahçeli futbolcuların da takımın şu anki durumundan hoşnut olmadığını dile getiren Tekin, "Takımın içinde bulunduğu durum kabul edilebilecek bir durum değil. Biz oyuncular olarak bu durumdan hoşnut değiliz. Avrupa'da gruplardan çıktı ligde istediğimiz gibi kabul edilebilir durumda değiliz bu duruma biz soktuk, bu durumdan çıkarmak için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"EN İYİSİN YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Takıma geç katıldığını ve bir uyum süreci geçirdiğine değinen Tekin, "Takıma geç katıldım, uyum sürecim vardı Uyum sürecini atlattığımı düşünüyorum. Takımada alıştığımı düşünüyorum. Bundan sonrada elimden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyorum. Penaltılarda da özel bir şeyim yok. Rakibi izliyorum, nasıl kullandığına bakıyorum. Biraz da hislerimi kullanıyorum. Bu konuda başarılı olduğum için mutluyum" dedi.

"MİLLİ TAKIMI HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Milli takıma gitmek istediğini söyleyen Tekin, "Uzun yıllardan beri mili takıma gidiyordum. Son zamanlarda davet edilmiyorum. Tabii ki üzülüyorum. Gitmediğim zaman üzülüyorum hem kariyerim açısından da milli takıma hizmet etmek istiyorum. Orada buna karar mercileri karar verecek ama ben orayı hak ettiğimi düşünüyorum. Kararlarına saygılıyım, çağrılırsam da elimden gelenin en iyisin yaparım. Kötü gidiyoruz. Fenerbahçe'ye yakışmayacak durumdayız. Takım halinde bir şeyler yaparsak bu beni ve diğer takım arkadaşlarımı da etkileyecek" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'YE GELEREK HEDEFİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Büyük takımda oynama hedefini Fenerbahçe'ye gelerek elde ettiğine değinen Tekin, "Hedeflerim arasında büyük bir takımda oynamak vardı ve buraya gelerek bunu gerçekleştirdim. Milli takımda da görev aldım. Avrupa'ya giderek orada da başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN KABUL EDİLECEK BİR DURUMDA DEĞİLİZ"

Fenerbahçe'nin lig sıralamasındaki durumundan hoşnut olmadıklarına vurgu yapan Tekin, "Biz çok büyük kulübüz. Şampiyonluklara oynayacak bir kulübüz. Şu an kabul edilecek bir durumda değiliz. Şikayetçi değilim elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"BERKE ÇOK YETENEKLİ BİR KALECİ"

Harun Tekin, takımın bir diğer kalecisi genç isim Berke Özer için de, "Berke'yi çok seviyorum. Onunla ilk milli takımda tanıştım. Birlikte uyum içinde çalışıyoruz. Çok yetenekli bir kaleci. Umarım kendimi geliştirir ve uzun yıllar hizmet eder" ifadelerini kullandı.

"TAKIMI BU DURUMA BİZ GETİRDİK, BİZ ÇIKARACAĞIZ"

Alınan skorlar nedeniyle taraftara karşı mahcup olduklarını dile getiren Tekin, "Taraftara karşı mahcubum, onlar bizi destekliyorlar ve onlara layık olmaya çalışıyoruz. Geçen haftada bize inanılmaz destek verdiler. Layık olmaya çalışacağız. Bu duruma biz getirdik ve bu durumdan biz çıkaracağız. Taraftarın mutlu olması için elimizden geleni yapacağız. Her maç çok önemli son üç maçı da kazanarak devre arasına bu şekilde girmek istiyoruz" dedi.