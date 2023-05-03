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Spor

Fenerbahçe-Giresunspor maçının biletleri satışa sunuldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacak olan Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 20:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Giresunspor maçının biletleri satışa sunuldu
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü oynanacak Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bilet fiyatlarının ev sahibi ekibin tribünleri için 500 ile bin lira arasında, misafir takım tribünü için ise 650 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Ayrıca, Bitexen Giresunspor'un iç sahada 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor veya 31. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakalarında "Giresunspor" logolu Passolig ile bilet alan taraftarlara, tribün biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağı da aktarıldı.

Karadeniz temsilcisi Bitexen Giresunspor 27 puanla 16. sırada yer alıyor.

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