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Spor

Fenerbahçe Giuliano için CAS'a gitti

Fenerbahçe, Giuliano'nun Al Nasr'a transferinden alacağı olan 6,2 milyon euroyu tahsil edebilmek için CAS'a başvurdu. Duruşmanın 14 Ağustos'ta görüleceği açıklandı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:19 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:19
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Fenerbahçe, 2018 yazında 10,5 milyon euro karşılığında Al Nasr'a sattığı 30 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Giuliano'nun 6,2 milyon euroluk transfer taksitini alamadığı için Suudi kulübüne ihtarname göndermişti. Akıbeti merakla beklenen davanın Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a taşındığı ortaya çıktı.

Merkezi İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan CAS'ın resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada önümüzdeki aylarda görülecek davaları yayımladığı listesinde 14 Ağustos'ta Al Nasr ile Fenerbahçe kulüplerinin taraf olduğu bir duruşmanın da yer aldığı görüldü. Bu sezon 27 maçta 10 gol ve 7 asist kaydeden Giuliano'nun kulübüyle bir yıllık daha mukavelesi bulunuyor.

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