Fenerbahçe Giuliano'yu arıyor

BENZİA’NIN HENÜZ GOLÜ YOK!

Sezon başında 10,5 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’a giden Giuliano 2 gün önce Asya Şampiyonlar Ligi organizasyonunda OTMK Olmaliq'e attığı 2 golle Fenerbahçelilere resmen iç geçirtti. Sarı lacivertli ekipte ara ara sert eleştirilere maruz kalsa da genel anlamda takdir toplayan Brezilyalı yıldız, gittiği kulüpte şu ana kadar 22 maçta 9 gol 2 asist yaparken Giuliano’nun yerine transfer edilen Benzia’nın yetersiz kalması, Zajc’in ise henüz kapalı kutu olması taraftarları bir hayli üzdü.

ZAJC HENÜZ KAPALI KUTU AMA…

Sözleşmesine 7,4 milyon euroluk opsiyon bulunmasına rağmen şu ana kadar gösterdiği performansla kesinlikle bu ücreti hak etmediği gözlemlenen Benzia’nın sezon biter bitmez Lille’e geri gönderileceği düşünülürken, Zajc’ın 3,5 milyon Euro + Salih Uçan (1 milyon Euro) maliyeti ‘Giuliano’yu 10,5 milyon euro’ya göndermemize değmedi, aksine hem sahada hem de ekonomik anlamda daha fazla zarar ettik’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.