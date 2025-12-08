Başakşehir maçında hücum hattında sorun yaşayan Fenerbahçe'de kulübeden gelen Youssef EnNesyri, dertlere çare olmak yerine krizi daha da derinleştirdi. Geçen sezon en iyi yaptığı iş olan hava toplarında bu yıl hayli etkisiz olan Nesyri, Başakşehir maçında karşı karşıya kaçırdığı pozisyonda yaptığı tercihle hedef tahtasına oturtuldu. Yönetim, taraftarla arası açılan Faslı forvette daha fazla zarar etmeden aksiyon almak istiyor. Geçen sezon 40 milyon euro civarı teklif getiren Nesyri'nin, neredeyse geldiği paraya ayrılmasına rıza gösterilecek.

GELMEYE SICAK!..

Sarı-Lacivertliler, Suudi Arabistan, İtalya ve İspanya'da pazarı olan Faslı forveti 25 milyon euro bandında bir bedele göndermeyi hedefliyor. Yerine bir numaralı aday ise Atletico Madrid'den Alexander Sörloth. Madrid'de rotasyon oyuncusu olarak görülmekten mutsuz olan Norveçli, Dünya Kupası'na hazır şekilde gitmek istiyor. 2024'te 32 milyon euroya Villarreal'den Atletico'ya geçen Sörloth'un piyasası 25 milyon euro olarak gösteriliyor. 30 yaşındaki golcünün menajeriyle bu hafta bir görüşme yapılacak. Oyuncu, F.Bahçe'ye sıcak bakıyor.